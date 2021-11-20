Вашингтон, , 23:05 — REGNUM Сайт онлайн-магазина приложений Google Play Store вскоре может сильно изменится. Об этом 20 ноября сообщает портал Engadget.

Логотип Google Play Play.google.com

Инсайдеры сообщили, что обнаружили в сети концепцию сайта Play Store с новым дизайном, который более соответствует текущему мобильному приложению. В этом дизайне отсутствует боковая панель и привычные карточки товаров. На смену им приходит иная система навигации, благодаря которой пользователь может быстро обратиться к четырём основным разделам Play Store: игры, приложения, фильмы и книги.

Ожидается, что после захода в нужный раздел посетитель онлайн-магазина сможет отфильтровать его содержимое по типу устройств. Сайт Android Police охарактеризовал этот дизайн как «незавершённый», журналисты ряда изданий предположили, что Google пока тестирует его.

Напомним, Google запустил сервис Play Store 6 марта 2012 года. Платформа появилась в результате ребрендинга онлайн-магазина Android Market.