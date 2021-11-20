Москва, , 23:18 — REGNUM Блогер Даня Милохин приехал поздравить с днём рождения свою партнёршу по проекту «Ледниковый период», фигуристку Евгению Медведеву. Об этом 20 ноября пишет издание Peopletalk.

Даня Милохин Скриншот с YouTube

Как отмечает СМИ, спортсменка обняла Милохина и поблагодарила его за то, что он появился в её жизни. «Мне с тобой комфортно и тепло. Я тебя очень сильно люблю, и у тебя есть человек, на которого ты всегда можешь положиться, так же, как и я на тебя», — говорила Медведева блогеру.

https://www.instagram.com/p/CWdG_9ZIY0n/

Ранее в Сети появились слухи о том, что Даня Милохин состоит в отношениях с Евгенией Медведевой. В одном из подкастов блогер признался, что испытывает романтические чувства ко многим девушкам, в том числе и к партнёрше по проекту «Ледниковый период».

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