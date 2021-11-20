Москва, 20 ноября, 2021, 22:54 — ИА Регнум. По факту ДТП в Новой Москве, в результате которого погиб ребёнок, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса России (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает Следственный комитет России (СК РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным следствия, 20 ноября в Новой Москве водитель «Газели» сбил пожилую женщину, а также женщину с двумя детьми. В результате аварии погиб один человек (ребёнок), еще три человека (две женщины и второй ребёнок) пострадали.

«Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю ГСУ по г. Москве Стрижову А.А. доложить о расследовании уголовного дела», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 20 ноября в пресс-службе столичной Госавтоинспекции сообщили, что в Новой Москве произошло ДТП с участием «Газели», в результате чего погиб девятимесячный ребёнок.