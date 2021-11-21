Москва, 21 ноября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Российская анимация демонстрирует существенный рост уже на протяжении нескольких лет. Об этом 21 ноября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

jackmac34 Кино

По её словам, отечественные проекты стали востребованы не только на внутреннем рынке, но и за рубежом. Многие из них переведены на десятки иностранных языков и получили распространение в самых разных регионах мира. Только в 2021 году московские студии анимации при поддержке города поучаствовали в двух крупных международных кинорынках — MIPCOM и MIFA. Там они представили свою продукцию потенциальным зарубежным покупателям.

«Поддержка со стороны правительства Москвы — хорошее подспорье для отрасли. Город компенсирует анимационным студиям часть затрат на адаптацию их продукции для зарубежного рынка. Выделяются гранты на производство контента и повышение экономических показателей. Сейчас продолжается прием заявок на выплаты создателям авторской анимации, получившим награды на профильных фестивалях и конкурсах», — сказала Сергунина.