Лондон, , 23:17 — REGNUM Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг не примет участие в съёмках спецэпизода, посвящённому 20-летию выхода первого фильма о мальчике-волшебнике. Пользователи Сети активно обсуждают эту новость 20 ноября.

Джоан Роулинг BrokenSphere

Владельцы аккаунтов в Twitter запустили хэштег #IStandWithJKRowling («Я стою с Д.К. Роулинг») в поддержку писательницы. По мнению пользователей, компания-создатель спецэпизода Warner Bros. поступила несправедливо с Роулинг.

«Она должна быть на годовщине Гарри Поттера. Так что если не будет — это реальный взгляд на наш «демократический» мир со свободой слова», — пишет пользователь rrraaayyy.

«Праздновать юбилей вселенной без ее создательницы — это максимально подло», — считает пользователь с ником «джулси».

"Роулинг через многое прошла, чтобы подарить нам неповторимую волшебную вселенную Гарри Поттера, на которой выросли миллионы людей. А теперь 15-летние толерашки уничтожают её из-за какого-то «неправильного» слова о трансгендерах», — негодует пользователь Kamitsu Kun.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, имя писательницы Джоан Роулинг не вошло в список приглашённых на съёмки спецвыпуска о серии фильмов о Гарри Поттере. Как отмечает издание The Hollywood Reporter, Роулинг не пригласили, так как ранее она получила множество негативных комментариев из-за своего высказывания о трансгендерах.

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