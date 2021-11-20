Минск, 20 ноября, 2021, 22:47 — ИА Регнум. Возобновление поставок электроэнергии из Белоруссии на Украину должно быть осуществлено в воскресенье, 21 ноября. Об этом сообщает Интерфакс.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

По данным агентства, поставки электроэнергии должны быть возобновлены в полном объеме.

Напомним, ранее Минск полностью прекратил поставки электроэнергию на Украину. Официальные лица подчеркнули, что дальнейшие поставки будут рассматриваться с учетом наличия «технических возможностей».