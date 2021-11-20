Манама, 20 ноября, 2021, 22:38 — ИА Регнум. Власти США до конца 2021 года завершат боевую миссию в Ираке. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в письменном заявлении по итогам встречи министра обороны США Ллойда Остина с иракским коллегой Джумой Инадом в Бахрейне.

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«США будут выполнять взятые на себя в июле 2021 года обязательства, в том числе обязательства о том, что к концу года в Ираке не останется выполняющих боевые задачи американских сил», — отмечается в заявлении пресс-секретаря Пентагона.

Как передавало ИА REGNUM, 20 ноября глава американского министерства обороны Ллойд Остин в ходе конференции «Манамский диалог» в Бахрейне заявил, что власти США поддерживают на Ближнем Востоке значительное военное присутствие, а в случае необходимости могут его быстро нарастить.