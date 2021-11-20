Москва, , 23:17 — REGNUM Российская студия Vivix работает над мультсериалом под названием Artificial Detective. Об этом 20 ноября пишет издание «Канобу».

Когда йогурт захватил мир Цитата из т/с «Любовь, смерть и роботы». 2019. США

Проект создан в жанре «декопанк» или «нео-нуар» — шоу получит 12 серий длительностью 15−20 минут. Премьера мультсериала запланирована на 2023 год в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

По сюжету Artificial Detective события развиваются в 22 веке, когда в мире не осталось людей — вокруг только роботы. Один из них, детектив Эд, должен будет расследовать дело об исчезновении человечества.

ИА REGNUM напоминает, что студия Vivix занималась производством нескольких эпизодов сериала-антологии «Любовь. Смерть. Роботы». Художники команды Vivix работали над новеллами Blindspot и Shape-Shifters.

Читайте ранее в этом сюжете: «Кинопоиск» показал постер мультсериала «Киберслав»