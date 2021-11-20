Токио, 20 ноября, 2021, 22:25 — ИА Регнум. Компании Crunchyroll и Funimation назвали дату премьеры последнего сезона популярного аниме-сериала «Атака титанов». Об этом 20 ноября сообщает портал Anime News Network.

Цитата из тизер-трейлера четвертого сезона аниме-сериала «Атака Титанов» Взгляд

Первый эпизод финального сезона шоу выйдет в эфир японского телеканала NHK 9 января 2022 года. Онлайн-кинотеатр Crunchyroll будет показывать оставшиеся серии «Атаки титанов» в России, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и странах Латинской Америки, ЕС и Ближнего Востока. Потоковый сервис Funimation, помимо прочего, будет вести трансляцию в Мексике, Бразилии, Колумбии, Перу и Чили.

Напомним, в марте 2021 года вышла 75-серия «Атаки титанов». В основу сериала легла одноимённая манга Хадзимэ Исаямы, её последнюю главу мангака выпустил 9 апреля 2021-го, через 9 лет после начала публикации.