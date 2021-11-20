Бирмингем, Великобритания, , 23:16 — REGNUM Создатели «Острых козырьков» опубликовали тизер шестого сезона сериала. Ролик доступен в официальном Instagram-аккаунте шоу c 20 ноября.

Цитата из т/с «Острые козырьки». Великобритания. 2013

https://www.instagram.com/tv/CWgAhkbArit/

На видео герой сериала Томас Шелби (Киллиан Мёрфи) идёт ночью по пустынной улице. Премьера шестого сезона шоу запланирована на 2022 год.

ИА REGNUM напоминает, что британский сериал «Острые козырьки» вышел в 2013 году. В шоу показана история семьи Шелби, которая стала одной из самых жестоких и влиятельных гангстерских банд в криминальном мире города Бирмингема.

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