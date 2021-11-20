Уфа, 24 сентября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Проверку после сноса вышки сотовой связи проводят в Башкирии. Об этом 24 сентября сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на сообщение пресс-службы МВД по республике.

Life-Of-Pix Сотовая вышка

По информации журналистов, жители деревни Ташбулатово выказывали недовольство тем, что при установке вышки у них не спросили разрешение. В результате в Ташбулатовском сельсовете снесли вышку сотовой связи.

«Людям по соседству она будет мешать. При ветре будет свистеть, гудеть, вибрировать. И излучения никто не отменял. Зачем вышки ставят каждый километр? В Ташбулатово две, в Юбилейном две, в Яктыкуле тоже две. Третья зачем нужна?», — приводит издание слова жителей.

Сложившуюся ситуацию прокомментировали в пресс-службе МВД по региону.

«Местный житель на принадлежащем ему земельном участке установил вышку, которая разрушилась из-за технических причин», — сообщили журналистам в пресс-службе.

Журналисты также сообщают, что сотрудники МВД проводят по данному факту проверку, материалы будут переданы в надзорные органы.