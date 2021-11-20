В центре столицы Сомали произошел мощный взрыв
Могадишо, 20 ноября, 2021, 22:08 — ИА Регнум. В столице Сомали, городе Могадишо, прогремел взрыв. Об этом сообщает портал Goobjoog News.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Сомали
По предварительным данным в ходе инцидента погиб известный журналист Абдиазиз Афкира, возглавлявший радиостанцию Radio Muqdisho.
Взрыв произошел в самом центре сомалийской столицы, недалеко от президентской резиденции.
Отмечается, что в ходе взрыва ранения получили несколько человек. Как отмечают журналисты, взрывное устройство было установлено в припаркованной недалеко машине.