Могадишо, 20 ноября, 2021, 22:08 — ИА Регнум. В столице Сомали, городе Могадишо, прогремел взрыв. Об этом сообщает портал Goobjoog News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сомали

По предварительным данным в ходе инцидента погиб известный журналист Абдиазиз Афкира, возглавлявший радиостанцию Radio Muqdisho.

Взрыв произошел в самом центре сомалийской столицы, недалеко от президентской резиденции.

Отмечается, что в ходе взрыва ранения получили несколько человек. Как отмечают журналисты, взрывное устройство было установлено в припаркованной недалеко машине.