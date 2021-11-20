Вашингтон, , 23:16 — REGNUM Американская исполнительница Селена Гомес запустит новый проект под названием WonderMind. Об этом 20 ноября сообщает издание ElleGirl.

Селена Гомес Скриншот с YouTube

По данным СМИ, WonderMind представляет медиаплатформу, контент которой будет посвящён ментальному здоровью. В сервисе будут собраны подкасты, статьи и интервью на эту тему.

Добавим, что над созданием WonderMind вместе с Селеной Гомес работают её мать Мэнди Тифи и основательница интернет-издания The Newsette Даниэлла Пирсон. Запуск платформы запланирован на 2022 год.

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