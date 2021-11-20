Москва, 20 ноября, 2021, 22:04 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») предложил установить реальные сроки для лишенных прав водителей, севших за руль, а также для не имеющих прав совершивших ДТП.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Если человек хоть один раз был лишен прав или управляет машиной без прав и совершил нарушение правил дорожного движения (ПДД) — это тюрьма!» — рассуждает Неверов в Facebook.

Давайте уже прекратим этот терроризм на дорогах, призвал парламентарий.

«Лишен прав, выехал без прав — отправляйся в тюрьму!» — предложил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 20 ноября два автомобиля столкнулись лоб в лоб на Кутузовском проспекте в Москве, в них врезался еще один. За рулем BMW, который стал виновником аварии, был автоблогер Саид Губденский, он погиб, его пассажир был госпитализирован и скончался в больнице. Управлявший попавшей в ДТП машиной ранее неоднократно привлекался к ответственности и лишался прав за нарушения ПДД.

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