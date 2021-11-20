Москва, , 22:01 — REGNUM В Новой Москве произошло ДТП с участием «Газели», в результате чего погиб девятимесячный ребёнок. Об этом 20 ноября сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

ДТП Pravovoyicentr.ru

Трагедия произошла на территории Николохованской деревни поселения Сосенское.

«Водитель автомобиля «Газель» совершил наезд на маму и двух детей — мальчика четырёх лет и девятимесячного мальчика, который находился в коляске», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия скончался грудничок.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.