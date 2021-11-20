В Новой Москве «Газель» сбила женщину с двумя детьми
Москва, 20 ноября, 2021, 22:01 — ИА Регнум. В Новой Москве произошло ДТП с участием «Газели», в результате чего погиб девятимесячный ребёнок. Об этом 20 ноября сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
Pravovoyicentr.ru
ДТП
Трагедия произошла на территории Николохованской деревни поселения Сосенское.
«Водитель автомобиля «Газель» совершил наезд на маму и двух детей — мальчика четырёх лет и девятимесячного мальчика, который находился в коляске», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия скончался грудничок.
В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.