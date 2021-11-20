Москва, 20 ноября 2021, 23:15 — REGNUM На фестивале Comic Con Russia сервис «Кинопоиск» представил тизер-постер мультсериала «Киберслав». Информация об этом появилась в телеграм-канале компании 20 ноября.
Созданием проекта занимается независимая студия Evil Pirate. Продюсером и режиссёром мультсериала выступил Стас Дмитриев.
Добавим, что в мультсериале расскажут о приключениях богатыря Киберслава, который состоит на службе у князя и борется с нечистью. Премьера проекта запланирована в 2022 году в онлайн-кинотеатре «Кинопоск».
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