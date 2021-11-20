Вашингтон, 20 ноября, 2021, 21:50 — ИА Регнум. От Международной космической станции (МКС) успешно отстыковался американский грузовой корабль Cygnus корпорации Northrop Grumman. Об этом 20 ноября сообщается на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

МКС

«Cygnus успешно покинул МКС более чем через три месяца после прибытия на космическую станцию для доставки около восьми тысяч фунтов научных исследований и материалов в орбитальную лабораторию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что отделившийся от МКС корабль вместе с загруженными в него отходами и мусором сгорит в плотных слоях атмосферы.

Напомним, 17 ноября пресс-служба NASA сообщила, что грузовой корабль Cygnus корпорации Northrop Grumman отстыкуется от МКС 20 ноября.