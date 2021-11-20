В Тюмени на 103 году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны
Тюмень, 20 ноября, 2021, 21:47 — ИА Регнум. В Тюмени на 103 году жизни скончалась участница Великой Отечественной войны Клавдия Фомягина. Об этом 20 февраля сообщает Тюменское региональное отделение ООД «Бессмертный полк России».
«Клавдия Никаноровна родилась 4 марта 1919 года в деревне Чесноково Мокроусовского района Курганской области. В 1941 году вместе с подругой оказалась в Архангельске, окончила курсы связистов-телеграфистов. В начале войны служила телеграфисткой в 3-й танковой дивизии, затем — командиром взвода полевого прачечного отряда на 3-м Украинском фронте, позже перевели в штаб делопроизводителем, где она служила до демобилизации в 1947 году», — сообщается о фронтовом пути ветерана.
Отмечается, что в послевоенные годы Клавдия Фомягина переехала в Архангельск к родственникам, работала в «Союзпечати» начальником участка. С 2007 года она проживала в Тюмени.
Клавдия Фомягина награждена орденом Отечественной войны II степени и многими медалями. Тюменцы выражают соболезнование родным и близким ветерана Великой Отечественной войны.