Тюмень, 20 ноября, 2021, 21:47 — ИА Регнум. В Тюмени на 103 году жизни скончалась участница Великой Отечественной войны Клавдия Фомягина. Об этом 20 февраля сообщает Тюменское региональное отделение ООД «Бессмертный полк России».

Тюменское региональное отделение ООД «Бессмертный полк России» Клавдия Никаноровна Фомягина

«Клавдия Никаноровна родилась 4 марта 1919 года в деревне Чесноково Мокроусовского района Курганской области. В 1941 году вместе с подругой оказалась в Архангельске, окончила курсы связистов-телеграфистов. В начале войны служила телеграфисткой в 3-й танковой дивизии, затем — командиром взвода полевого прачечного отряда на 3-м Украинском фронте, позже перевели в штаб делопроизводителем, где она служила до демобилизации в 1947 году», — сообщается о фронтовом пути ветерана.

Отмечается, что в послевоенные годы Клавдия Фомягина переехала в Архангельск к родственникам, работала в «Союзпечати» начальником участка. С 2007 года она проживала в Тюмени.

Клавдия Фомягина награждена орденом Отечественной войны II степени и многими медалями. Тюменцы выражают соболезнование родным и близким ветерана Великой Отечественной войны.