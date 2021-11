Токио, , 21:27 — REGNUM Опубликован трейлер аниме-сериала «Жизнь девушки-карателя» (The Executioner and Her Way of Life). Ролик был выложен 20 ноября на YouTube-канале Warner Bros. Japan Anime.

Фигурка в стиле аниме

В основу будущего шоу легло ранобе (разновидность популярной в Японии иллюстрированной литературы) писателя Мато Сато и художника Nilitsu, которое авторы начали выпускать в мае 2020 года. Премьера сериала запланирована на 2022 год, пока его создатели не назвали точную дату релиза.

Для справки: сюжет сериала «Жизнь девушки-карателя» расскажет о мире, в котором пришельцев из альтернативных вселенных выслеживают и убивают представители специального подразделения. В центре повествования находится девушка-каратель Мену, которая охотится за очередным «попаданцем». Ей не удаётся сразу убить новую противницу из-за того, что она обладает необычной силой. Поэтому Мену пытается сделать это снова и снова.

