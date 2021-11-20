Тбилиси, 20 ноября, 2021, 21:27 — ИА Регнум. Очередной темой обсуждения в соцсетях Грузии стало неформальное, по определению одного из прозападных и благосклонных к Турции грузинских экспертов, эмбарго России на импорт определенной турецкой продукции.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Они прямо как свекровь с невесткой. То как чашка с ложкой, а то убивают друг друга», — заметил под постом аналитика З.Б. на его странице в соцсети Facebook пользователь Г.Г.

А так как «эмбарго», вероятно, касалось турецких помидоров, другой пользователь определил это событие как «великая помидорная 2».

«А что такое неофициальное эмбарго?» — поинтересовалась у автора поста М.М.

«Говорят, что не удовлетворяют санитарным нормам, и продукция гниет на границе», — ответил автор.

«Онищенковщина, — определил событие пользователь Ч.Б. — Хотя бы и нам ввели (эмбарго), чтобы мы окончательно разучились производить фекалии». Он вспомнил известное заявление бывшего министра обороны правительства Саакашвили Ираклия Окруашвили о том, что в России продается все, что поставляет Грузия, даже фекалии.

«И чем же провинилась Турция? Опять, что ли, сбила птицу русских?» — иронично поинтересовался Д.С.

«Не могут договориться по многим вопросам (Сирия, Украина, Ливия и так далее)», — пояснил автор поста.

«Из-за дронов?» — задал еще один уточняющий вопрос Ш.У.

«Не исключено», — последовал ответ.

Были и те, кого встревожило состояние турецкой экономики и валюты из-за российских санкций.

«Сейчас это подействует на лиру», — предположил Т.К.

«А насколько важен российский рынок для Турции?» — поинтересовался Л.Ч.

«Очень важный рынок для Турции», — поделился знаниями автор.

«Турецкий экспорт остановлен на 80%. Лира уже встала на путь купона (грузинская временная валюта, которая действовала до введения лари)», — пояснил А.К.

«Главный санитар опять в своем амплуа», — заключил обсуждение М.М.