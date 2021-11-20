Вашингтон, 20 ноября 2021, 21:48 — REGNUM Рок-музыкант Мерилин Мэнсон продал свой дом после обвинений в сексуальном и эмоциональном насилии со стороны нескольких женщин. Об этом 20 ноября пишет издание Peopletalk, ссылаясь на TMZ.

Мэрилин Мэнсон
Мэрилин Мэнсон
Andreas Lawen, Fotandi

По данным TMZ, Мэнсон выручил за свой особняк за $1,85 млн. Хотя до секс-скандала с участием музыканта дом стоил $1,7 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, четыре женщины утверждали, что в доме Мэнсона есть специальное помещение, где он их пытал и насиловал. Артист якобы переоборудовал его из звуконепроницаемой студии — он называл его «комнатой для плохих девочек».

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