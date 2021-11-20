Вашингтон, 20 ноября, 2021, 21:48 — ИА Регнум. Рок-музыкант Мерилин Мэнсон продал свой дом после обвинений в сексуальном и эмоциональном насилии со стороны нескольких женщин. Об этом 20 ноября пишет издание Peopletalk, ссылаясь на TMZ.

Andreas Lawen, Fotandi Мэрилин Мэнсон

По данным TMZ, Мэнсон выручил за свой особняк за $1,85 млн. Хотя до секс-скандала с участием музыканта дом стоил $1,7 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, четыре женщины утверждали, что в доме Мэнсона есть специальное помещение, где он их пытал и насиловал. Артист якобы переоборудовал его из звуконепроницаемой студии — он называл его «комнатой для плохих девочек».