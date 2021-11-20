Кабул, 20 ноября, 2021, 21:27 — ИА Регнум. Посольство ОАЭ в Афганистане возобновило свою работу. Об этом сообщил заместитель министра информации и культуры временного кабинета министров страны Ахмадулла Васик, представляющий группировку «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в России).

Цитата из к/ф «Братство». реж. Павел Лунгин. 2019. Россия В Афганистане

«Объединенные Арабские Эмираты вновь открыли свое посольство в столице страны Кабуле и подняли свой флаг. Это положительный шаг к еще большим перспективам нашего сотрудничества. У ОАЭ и Афганистана уже есть хорошие отношения, которые необходимо укреплять», — отметил Васик на своей странице в социальной сети Twitter.

Как отметили СМИ Афганистана, в ближайшее время свою деятельность может возобновить дипломатическое представительство Саудовской Аравии.