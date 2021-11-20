Краснодар, 20 ноября, 2021, 21:17 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар» на своем поле переиграл московский «Спартак» в матче пятнадцатого тура чемпионата России. Встреча, которая прошла 20 ноября в Краснодаре, завершилась со счётом 2:1.

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В составе победителей голевыми действиями отметились Джон Кордоба и Гжегож Крыховяк. У гостей мяч забил Александр Соболев (пенальти).

Отметим, что после пятнадцати матчей в чемпионате России «Краснодар» пока занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка. Футболисты «Спартака», в активе которых 19 баллов, находятся на десятой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 20 ноября московский «Локомотив» на своем поле уступил грозненскому «Ахмату» в матче пятнадцатого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:2.