Могадишо, 20 ноября, 2021, 21:06 — ИА Регнум. Премьер-министр Сомали Мохамед Хусейн Робле отправил в отставку главу внешнеполитического ведомства Мохамеда Абдирисака Мохамуда. Об этом сообщает сомалийское издание «Гарове».

Иван Шилов ИА REGNUM Сомали

Министр иностранных дел Сомали находился на занимаемом им посту около одного года, причина его отставки не раскрывается.

Новым главой внешнеполитического ведомства Сомали назначен бывший советник президента страны по национальной безопасности Абдисайда Муса Али.