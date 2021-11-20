Каргаполье, Курганская область, 20 ноября, 2021, 21:03 — ИА Регнум. В Курганской области тракторист приговорён к шести годам лишения свободы за сопротивление сотрудникам полиции. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Мвд.рф Полиция

Установлено, что вечером 19 июня 2021 года пьяный 38-летний житель Каргапольского района вёл трактор. Увидев на пути полицейских, он попытался скрыться и съехал в поле, где был настигнут сотрудниками дорожно-патрульной службы и патрульно-постовой службы. Заблокировав двери кабины изнутри, в момент, когда двое полицейских забрались на корпус трактора, мужчина пытался скинуть правоохранителей. В итоге полицейские добрались до кабины пьяного тракториста. Тот стал сопротивляться, нанёс удар полицейскому.

Ранее тракторист неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Суд признал обвиняемого виновным по ч.2 ст.318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти»). Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года в Кургане закладчики наркотиков оказали вооружённое сопротивление сотрудникам полиции. Двое оперативников получили ранения.