20 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 22:11 — REGNUM Подписание президентом РФ Владимиром Путиным закона расширении источников формирования доходов бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) за счет средств, конфискованных у коррупционеров, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения по этому поводу 20 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Пенсионный фонд России Дарья Антонова © ИА REGNUM

"Я уверен, что если собрать все ворованные у народа деньги и отдавать их пенсионерам, то наши старики будут самыми богатыми в мире!» — считает Джон С.

Многие пользователи пришли к выводу, что радикально нового в данном решении ничего нет, просто отныне изъятые средства будут поступать в ПФР напрямую, сократив тем самым свои аппетиты на счёт бюджета государства.

«Раньше изымаемое шло в бюджет, из которого покрывался дефицит ПФР, сейчас часть средств пойдет напрямую в ПФР. Принципиально ничего не изменится, хотя на бумаге ПФР станет требовать от бюджета меньших вливаний», — поделился своим мнением Андрей Б.

Коррупция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что не испытывают большого доверия к честности руководства Пенсионного фонда РФ, которое уже не раз оказывалось в центре разного рода скандалов.

«Через ПФР? Да и в самом ПФР явно «распиливать» деньги среди приближённых умеют. Кстати, расскажите, куда деваются пенсионные взносы плательщиков, не доживших до выхода на пенсию», — обращается Андрей П.

Часть людей считает, что ПФР может «прокрутить» полученные деньги, что снова станет причиной для обращения к правительству с просьбой выделить ещё денег из бюджета страны.

«Что, деньги одних коррупционеров хотят отдать другим? Круговорот бабла в природе! Надо «Пенсионный фонд России» давно уже переименовать в похоронный, а деньги с него отправить на счета граждан. Тогда это будет по-человечески! Пускай они снимать будут иметь возможность эти деньги только либо с выходом на пенсию, либо их смогут снять родственники в случае смерти человека», — предлагает Сергей К.

Ряд пользователей указывает на то, что верхушка ПФР может расценить данные денежные вливания из нового источника не как замену уже существующим бюджетным дотациям, а как премию за свою «усердную» работу.

«Как бы не получилось с ПФР так, что они себе любимым увеличат зарплату, а людям добавят по копейке. После пенсионной реформы веры властям уже нет никакой. Сколько было скандалов с ПФР, а воз и ныне там. Накачивают его деньгами», — отмечает Эмилия С.

Колонна Пенсионного фонда РФ на первомайском шествии Ольга Ларина © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто убеждены, что лучшим решением в данной ситуации стала бы целенаправленная помощь конкретным нуждающимся, минуя всяческие фонды.

«А почему бы сразу не покупать жильё для детей-сирот, раздать приютам и больницам, школам? Зачем прокручивать эти деньги в каких-то фондах?» — задаётся вопросом Сергей Б.

Напомним, 19 ноября на официальном интернет-портале правовой информации опубликован закон, дополняющий перечень источников формирования доходов бюджета Пенсионного фонда России, в который отныне входят средства, конфискованные у коррупционеров.