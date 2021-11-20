Москва, 20 ноября, 2021, 20:58 — ИА Регнум. 23 ноября в учебном театре Российского института театрального искусства (ГИТИС) состоится прощание с народным артистом Российской Федерации Валерием Гаркалиным. Об этом 20 ноября сообщил ТАСС ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Скриншот с YouTube Валерий Гаркалин

«Прощание (с Валерием Гаркалиным — прим. ИА REGNUM) пройдет во вторник, 23 ноября, в учебном театре ГИТИСа, — сказал он. — Ориентировочно начало в 11:00 (мск)».

Место, где будет похоронен народный артист России, пока не известно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Москве скончался 67-летний народный артист России Валерий Гаркалин.