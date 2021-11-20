Москва, 20 ноября, 2021, 21:47 — ИА Регнум. На 68-ом году жизни 20 ноября скончался актёр Валерий Гаркалин. Известные деятели культуры почтили память своего коллеги.

Скриншот с YouTube Валерий Гаркалин

Одной из первых высказалась телеведущая Юлия Меньшова. Она опубликовала в личном Instagram-аккаунте совместное фото Валерия Гаркалина и своего отца, режиссёра Владимира Меньшова, который скончался в июле 2021 года. «Как быстро они встретились… Горе огромное», — подписала она снимок.

https://www.instagram.com/p/CWfwxG9LHpp/

Свои соболезнования семье Гаркалина также выразили актриса Алёна Хмельницкая, Алёна Яковлева, актёр Борис Смолкин и многие другие. «Дорогой Валера! Я никогда не забуду твоего доброго отношения ко мне, к коллегам, к зрителям! Спасибо большое тебе!!! Нет слов. Светлая память», — написал в своём Instagram-аккаунте актёр Александр Олешко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Валерий Гаркалин скончался в больнице после длительного лечения от коронавирусной инфекции. Вероятной причиной смерти артиста стала полиорганная недостаточность.