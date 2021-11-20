Екатеринбург, 20 ноября, 2021, 20:54 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 20 ноября провели пикет в защиту здания аэровокзала аэропорта «Уктус». Акция прошла в парке возле Дворца молодёжи.

Скриншот vk.com / Район Уктус Здание аэропорта «Уктус»

Пикет был согласованным. На него пришли около 30 человек. Они требовали сохранить здание.

Как сообщало ИА REGNUM, власти намерены снести объект. На его месте построят новый автовокзал. Подрядчик сноса уже определён. Работы по демонтажу планируется выполнить в декабре.