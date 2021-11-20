Москва, 20 ноября, 2021, 20:48 — ИА Регнум. Соболезнования в связи со смертью народного артиста России Валерия Гаркалина выразил мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом 20 ноября говорится в телеграмме на сайте столичного мэра.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Ушел из жизни актер большого таланта и обаяния, оставивший яркий след в отечественном театре и кино, — говорится, в частности, в телеграмме мэра Москвы. — В творческой биографии Валерия Борисовича — десятки блистательно сыгранных ролей, снискавших ему всенародную любовь».

Собянин отметил, что в золотой фонд российского искусства по праву вошли спектакли и фильмы с участием Валерия Борисовича.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что народный артист России Валерий Гаркалин скончался на 68-м году жизни.