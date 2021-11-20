Оренбург, 20 ноября, 2021, 20:39 — ИА Регнум. В Оренбургской области 19 ноября зафиксировали 382 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них 8,4% являются несовершеннолетними. Всего в регионе выявили уже 97 379 случаев заражения.

Выздоровели 82 117 человек. Скончались от COVID-19 уже 2993 пациента.