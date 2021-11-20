Киев, , 20:36 — REGNUM Заявление президента Болгарии Румена Радева о российской принадлежности Крыма прокомментировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

«Я расскажу Румену Радеву, что такое драма — это если бы Россия напала на Болгарию… — написал Кулеба на странице в соцсети Twitter. — Своими опрометчивыми изречениями он (болгарский лидер — прим. ИА REGNUM) нанёс удар дружеским украинско-болгарским отношениям, подставил Болгарию под критику ЕС и подыграл российской пропаганде».

Напомним, ранее действующий глава государства Радев в ходе телевизионных дебатов со своим конкурентом на предстоящем втором туре выборов президента Болгарии констатировал, что «международные санкции против России не работают, и Крым остается российской территорией».

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вошел в состав России в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года в Киеве произошел госпереворот. По итогам проведенного на полуострове референдума почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.