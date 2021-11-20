В Белоруссии обвинили Польшу в «игре на обострение отношений»
Минск, 20 ноября, 2021, 20:32 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт обвинила Польшу в обострении отношений с Минском. Об этом она сообщила в эфире YouTube-канала «Главный. Тур».
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Флаги Белоруссии и Польши
«Польша однозначно играет на обострение, работает на обострение. У них не получилось с мигрантами и начали искать любые другие методы и способы», — отметила Эйсмонт.
Пресс-секретарь президента также подчеркнула, что никто не даст Варшаве повода для развязывания третьей мировой войны.