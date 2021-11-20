Минск, 20 ноября, 2021, 20:32 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт обвинила Польшу в обострении отношений с Минском. Об этом она сообщила в эфире YouTube-канала «Главный. Тур».

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«Польша однозначно играет на обострение, работает на обострение. У них не получилось с мигрантами и начали искать любые другие методы и способы», — отметила Эйсмонт.

Пресс-секретарь президента также подчеркнула, что никто не даст Варшаве повода для развязывания третьей мировой войны.