Владимир, , 20:28 — REGNUM В Лакинске Владимирской области днём 20 ноября на 152-м километре трассы федерального значения М-7 «Волга» в Лакинске тягач с негабаритным грузом повредил надземный пешеходный переход, и переход обрушился на проезжую часть. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

На трассе М-7 пешеходный переход упал на проезжую часть, парализовав движение Пресс-служба администрации Владимирской области

Пострадавших нет. Из-за дорожной аварии было полностью парализовано движение по автотрассе М-7 от Покрова до Ставровского поворота.

Чтобы восстановить движение по трассе, пешеходный переход демонтировали и переместили за границы проезжей части. Конструкцию не стали резать, а перемещали целиком.

«Предварительно, трал с крупногабаритным грузом, следовавший по маршруту Сызрань — Санкт-Петербург, не прошёл по высоте и повредил надземный пешеходный переход. Вопрос — как было выдано разрешение, а оно имеется…

Далее будем решать задачу по организации пешеходного перехода на этом участке в Лакинске. Будем обсуждать это с руководством трассы М-7», — прокомментировал врио губернатора Александр Авдеев.