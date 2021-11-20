Владимир, 20 ноября 2021, 20:28 — REGNUM В Лакинске Владимирской области днём 20 ноября на 152-м километре трассы федерального значения М-7 «Волга» в Лакинске тягач с негабаритным грузом повредил надземный пешеходный переход, и переход обрушился на проезжую часть. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.
Пострадавших нет. Из-за дорожной аварии было полностью парализовано движение по автотрассе М-7 от Покрова до Ставровского поворота.
Чтобы восстановить движение по трассе, пешеходный переход демонтировали и переместили за границы проезжей части. Конструкцию не стали резать, а перемещали целиком.