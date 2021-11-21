Тегеран, 21 ноября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. 20 ноября морские пехотинцы Парсиан Фотилла иранского военно-морского флота Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) захватили иностранное судно, перевозившее контрабандное топливо в Персидском заливе. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Командир 412-го отряда в городе Парсиан (провинция Хормозган) полковникАхмад Гаджян сделал эти замечания в интервью местным СМИ. Он отметил, что в ходе масштабной операции, запланированной по итогам оценки разведывательных данных, в иранских водах было обнаружено иностранное судно с 11 членами экипажа.

Полковник подчеркнул, что в результате осмотра судна было изъято 150 000 литров контрабандного топлива, при этом все 11 членов иностранного экипажа были переданы судебным органам Парсиана.

Гаджян заявил, что морские силы КСИР активно борются с незаконной перевозкой топлива с целью поддержания экономики Ирана.