Тегеран, , 09:02 — REGNUM 20 ноября управляющий директор Иранской компании аэропортов и аэронавигации заявил, что международные рейсы, пересекающие воздушное пространство Ирана в месяце Мехр (23 сентября — 22 октября), продемонстрировали рост на 36 процентов. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Исполнительный директор компании «Аэропорты и аэронавигация Ирана» Сиаваш Амир Макри сообщил эту новость в интервью Mehr News. Он подтвердил, что международные рейсы через воздушное пространство Ирана за текущий иранский месяц Мехр показали рост на 36 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Далее Макри отметил, что 80 процентов рейсов осуществляются через 10 аэропортов страны, подчеркнув, что Мехрабад, Киш и Мешхед являются самыми загруженными аэропортами в стране за соответствующий период.

На фоне улучшения ситуации с пандемией COVID-19 страна постепенно ослабляет ограничения, связанные с международным туризмом.