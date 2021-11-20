Варшава, 20 ноября, 2021, 20:12 — ИА Регнум. Спикер верхней палаты польского парламента Томаш Гродзкий получил посылку, содержащую взрывчатые вещества. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«На мое имя в Сенат пришла посылка — письмо с угрозой смерти и взрывчатое вещество. Посылку приняли ответственные службы. Надеюсь, они смогут быстро поймать виновного», — отметил Гродзкий.

О содержимом посылки стало известно в ходе стандартной проверки, которая проводится во время поступления в законодательный орган Польши подобных грузов. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.