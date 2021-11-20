Вашингтон, 20 ноября 2021, 20:06 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность по поводу активности российских военных вблизи украинской границы. Об этом сообщает Agence France-Presse.
По словам главы американского внешнеполитического ведомства партнеры США в Евросоюзе разделяют опасения Вашингтона.
Напомним, ранее обеспокоенность Соединенных Штатов прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, назвав «безосновательным» нагнетание напряженности по данному вопросу в западных СМИ.