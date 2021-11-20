Вашингтон, 20 ноября, 2021, 20:06 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность по поводу активности российских военных вблизи украинской границы. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Энтони Блинкен

«Мы серьезно обеспокоены необычной военной активностью России на границе с Украиной. Мы действительно обеспокоены некоторой риторикой, которую мы также наблюдали и слышали как из России, так и в социальных сетях», — отметил Блинкен.

По словам главы американского внешнеполитического ведомства партнеры США в Евросоюзе разделяют опасения Вашингтона.

Напомним, ранее обеспокоенность Соединенных Штатов прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, назвав «безосновательным» нагнетание напряженности по данному вопросу в западных СМИ.