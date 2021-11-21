21 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Наталья Стрельцова, , 11:10 — REGNUM На территории Тимирязевской лесной опытной дачи состоялось знакомство с дикой природой Москвы. Путешествие одного дня провел орнитолог Георгий Начаркин. Предполагалось, что мы идём знакомиться с птицами, но путешествие оказалось намного разнообразнее. Каждый листик, каждая веточка, пенёчек и даже каждое пятнышко на дереве под опытным взглядом оказываются живыми и раскрывают свою интересную историю.

Лист ясеня в руках у орнитолога Георгия Александровича Начаркина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Одно из главных достоинств Тимирязевского парка — это большое количество птиц. Но из-за пасмурной погоды наблюдать было сложно.

Наблюдение за птицами Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Книга орнитолога Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Мы увидели не многих: синиц (аж четырёх видов), дроздов-рябинников, поползней, а также хорошо рассмотрели пищух, которых жители не знают и почти никогда не видят. Периодически над нами летали несколько воронов, которых тоже удалось очень хорошо рассмотреть и расслышать. В большом садовом пруду — множество кряков, давно ставших в Москве (и некоторых других городах) синантропным видом.

Лёд на воде Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Кряки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Мы сделали привал под огромным гнездом ястреба-тетеревятника на старой лиственнице. Беспокойства ястребу от нас — никакого: гнездовой период закончился ещё летом. Хотя самого хищника в этот раз увидеть не удалось, мы обнаружили следы его трапез.

Ясень пенсильванский Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В Тимирязевском парке, изначально — дубраве, в разное время посажено много деревьев из других мест России, так что вместе с родными для нашего региона деревьями здесь растут (и неплохо себя чувствуют) лиственницы, дальневосточный зеленокорый клён, американская веймутова сосна и даже бук. По-видимому, вся эта древесная группировка живёт как единое целое — настоящий лес с богатым и разнообразным населением.

Парк Тимирязевской Академии Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Под пологом великолепно разрослись деревья и кустарники подлеска и разнообразные лесные травы, характерные для наших лесов. Нам удалось потренироваться в определении деревьев в безлистном состоянии (оказывается, не так уж трудно и очень интересно), познакомились с лесными травами, узнали кое-что об их жизни.

Лесная опытная дача Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Кормушки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Плеврококк — водоросли на дереве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Лист осины Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Желуди дуба Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Шишки ольхи Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Аллея в парке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Маленький островок леса почти в центре Москвы живет по своим законам. Погибающие по разным причинам деревья остаются здесь и служат источником питания для грибов и самых разных беспозвоночных животных. А эти мелкие (и не очень) животные — кормовая база для великого множества птиц. Не случайно в Тимирязевском парке очень много разных дятлов.

Грибы на дереве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Окси́порус тополёвый Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Трутовик окаймленный Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Трутовик серно-жёлтый (очень деформированный и разрушенный) Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Стереум дубовый Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Грибы — это отдельное царство в мире живого. В системе жизни они выполняют разные очень важные функции. Утилизацией (разложением) мертвой органики, в первую очередь — мёртвых растений в нашем климате занимаются почти исключительно грибы. Другие грибы, образуя микоризу — очень специфический симбиоз с растениями — обеспечивают растения необходимыми минеральными солями, часто недоступными без грибов.

Экскурсия с Георгием Александровичем Начаркиным Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Под корой пня Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Фламмулина бархатистоножковая (Зимний опёнок) Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Изучение грибов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Георгий Начаркин и неживые грибы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Круцибулюм гладкий (бокальчик такой) Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

С грибами в этот день нам повезло. Их было очень много. Мы познакомились и с такими, которых никогда раньше не видели.

Наблюдая за грибами Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Феллинус мощный Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

С удивлением узнали, что кроме деревьев и трав здесь растут и процветают (хотя и не цветут) разные микроскопические водоросли. Мы их много видели. Некоторые легко определяются без микроскопа.

Ходы муравьёв-древоточцев Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Папоротник Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Копытень Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Записная книжка и карандаш Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

А сверх того, мы начали знакомство с очень специфической группой грибов — лишайниками, о которых, может быть, расскажем в одной из следующих публикаций.