Наталья Стрельцова, 21 ноября 2021, 11:10 — REGNUM На территории Тимирязевской лесной опытной дачи состоялось знакомство с дикой природой Москвы. Путешествие одного дня провел орнитолог Георгий Начаркин. Предполагалось, что мы идём знакомиться с птицами, но путешествие оказалось намного разнообразнее. Каждый листик, каждая веточка, пенёчек и даже каждое пятнышко на дереве под опытным взглядом оказываются живыми и раскрывают свою интересную историю.

Лист ясеня в руках у орнитолога Георгия Александровича Начаркина
Лист ясеня в руках у орнитолога Георгия Александровича Начаркина
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Одно из главных достоинств Тимирязевского парка — это большое количество птиц. Но из-за пасмурной погоды наблюдать было сложно.

Наблюдение за птицами
Наблюдение за птицами
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Книга орнитолога
Книга орнитолога
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Мы увидели не многих: синиц (аж четырёх видов), дроздов-рябинников, поползней, а также хорошо рассмотрели пищух, которых жители не знают и почти никогда не видят. Периодически над нами летали несколько воронов, которых тоже удалось очень хорошо рассмотреть и расслышать. В большом садовом пруду — множество кряков, давно ставших в Москве (и некоторых других городах) синантропным видом.

Лёд на воде
Кряки
Лёд на воде
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Кряки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Мы сделали привал под огромным гнездом ястреба-тетеревятника на старой лиственнице. Беспокойства ястребу от нас — никакого: гнездовой период закончился ещё летом. Хотя самого хищника в этот раз увидеть не удалось, мы обнаружили следы его трапез.

Ясень пенсильванский
Ясень пенсильванский
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В Тимирязевском парке, изначально — дубраве, в разное время посажено много деревьев из других мест России, так что вместе с родными для нашего региона деревьями здесь растут (и неплохо себя чувствуют) лиственницы, дальневосточный зеленокорый клён, американская веймутова сосна и даже бук. По-видимому, вся эта древесная группировка живёт как единое целое — настоящий лес с богатым и разнообразным населением.

Парк Тимирязевской Академии
Парк Тимирязевской Академии
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Под пологом великолепно разрослись деревья и кустарники подлеска и разнообразные лесные травы, характерные для наших лесов. Нам удалось потренироваться в определении деревьев в безлистном состоянии (оказывается, не так уж трудно и очень интересно), познакомились с лесными травами, узнали кое-что об их жизни.

Лесная опытная дача
Кормушки
Лесная опытная дача
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Кормушки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Плеврококк — водоросли на дереве
Плеврококк — водоросли на дереве
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Лист осины
Лист осины
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Желуди дуба
Шишки ольхи
Желуди дуба
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Шишки ольхи
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Аллея в парке
Аллея в парке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Маленький островок леса почти в центре Москвы живет по своим законам. Погибающие по разным причинам деревья остаются здесь и служат источником питания для грибов и самых разных беспозвоночных животных. А эти мелкие (и не очень) животные — кормовая база для великого множества птиц. Не случайно в Тимирязевском парке очень много разных дятлов.

Грибы на дереве
Грибы на дереве
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Окси́порус тополёвый
Трутовик окаймленный
Окси́порус тополёвый
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Трутовик окаймленный
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Трутовик серно-жёлтый (очень деформированный и разрушенный)
Стереум дубовый
Трутовик серно-жёлтый (очень деформированный и разрушенный)
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Стереум дубовый
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Грибы — это отдельное царство в мире живого. В системе жизни они выполняют разные очень важные функции. Утилизацией (разложением) мертвой органики, в первую очередь — мёртвых растений в нашем климате занимаются почти исключительно грибы. Другие грибы, образуя микоризу — очень специфический симбиоз с растениями — обеспечивают растения необходимыми минеральными солями, часто недоступными без грибов.

Экскурсия с Георгием Александровичем Начаркиным
Экскурсия с Георгием Александровичем Начаркиным
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Под корой пня
Фламмулина бархатистоножковая (Зимний опёнок)
Под корой пня
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Фламмулина бархатистоножковая (Зимний опёнок)
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Зимний опёнок
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Биспорелла лимонная
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дедалеопсис трёхцветный
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Изучение грибов
Изучение грибов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Георгий Начаркин и неживые грибы
Круцибулюм гладкий (бокальчик такой)
Георгий Начаркин и неживые грибы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Круцибулюм гладкий (бокальчик такой)
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дрожала оранжевая
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Стереум дубовый
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Трутовик серно-жёлтый (очень деформированный и разрушенный)
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

С грибами в этот день нам повезло. Их было очень много. Мы познакомились и с такими, которых никогда раньше не видели.

Наблюдая за грибами
Феллинус мощный
Наблюдая за грибами
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Феллинус мощный
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

С удивлением узнали, что кроме деревьев и трав здесь растут и процветают (хотя и не цветут) разные микроскопические водоросли. Мы их много видели. Некоторые легко определяются без микроскопа.

Ходы муравьёв-древоточцев
Ходы муравьёв-древоточцев
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Папоротник
Копытень
Папоротник
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Копытень
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Записная книжка и карандаш
Записная книжка и карандаш
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

А сверх того, мы начали знакомство с очень специфической группой грибов — лишайниками, о которых, может быть, расскажем в одной из следующих публикаций.