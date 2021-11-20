Челябинск, , 19:51 — REGNUM В Челябинской области на 86-м году жизни скончался фотограф, заслуженный работник культуры России Сергей Васильев. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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По данным пресс-службы, Сергей Григорьевич считался настоящей легендой отечественной фотожурналистики. Он был наиболее титулованным представителем этой профессии в России. Так, пять раз ему присуждали «фотографического Оскара» — престижную награду «Золотой глаз». А выставки его фоторабот успешно проводились в Германии, Великобритании, Италии и многих других странах.

Сергей Васильев много лет работал фотокорреспондентом газеты «Вечерний Челябинск». Также он считался одним из основателей «Челябинского фотоклуба» и воспитал целую плеяду талантливых учеников, отмечают в правительстве региона.