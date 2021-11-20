Красное Село, Санкт-Петербург, 20 ноября, 2021, 19:48 — ИА Регнум. Полицейский автомобиль стал участником дорожно-транспортного происшествия в Петербурге во время выезда по сообщению об угрозе убийством. В дорожной аварии люди не пострадали, а на место происшествия прибыл другой наряд.

Дарья Драй ИА REGNUM Машины ДПС

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 20 ноября около 16:30 мск в полицию Красносельского района поступило сообщение о том, что квартире дома 8/2 по Гвардейской улице в городе Красное село пьяный мужчина угрожает супруге ножом, при этом в жилье находятся трое детей в возрасте от 3 до 11 лет.

Ближе всех к этому месту оказался наряд ДПС, он и устремился на вызов. Однако по дороге водитель служебного автомобиля не справился с управлением и совершил выезд на тротуар.

«К счастью данное ДТП обошлось без пострадавших. По сообщению о семейном скандале прибыл другой наряд полиции. Дебошира обезоружили, задержали и доставили в отдел полиции», — отметили в пресс-службе Главка.

В отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ («Угроза убийством»).