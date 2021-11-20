Киев, , 19:45 — REGNUM Бывший командующий Вооружёнными силами Соединенных Штатов в Европе Бен Ходжес усомнился в необходимости открывать американскую военную базу на Украине. Об этом он рассказал в интервью украинскому изданию «НВ».

США — Украина (сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine

"Не имея стратегии по региону, по Украине, как мы можем противостоять России? Это означает активную работу с Румынией, Грузией, подтверждение наших конструктивных отношений с Турцией. Имея стратегию, только потом можно развивать отдельные политики, а затем уже можно рассматривать смысл открытия американских баз на Украине. Потому что сейчас их открывать, чтобы что? Какая цель?» — задался вопросом Ходжес.

Для американских «реальных союзников» могут наступить «тяжёлые времена, если такие базы на Украине появятся, но при этом не будут частью какой-либо понятной стратегии», добавил он.

«Всё это может быть расценено как ненужная провокация», — заключил бывший командующий.

Как сообщало ИА REGNUM, действия флота Соединённых Штатов в Чёрном море могут быть направлены, в том числе, на военное освоение территории Украины, заявили в Министерстве обороны РФ.

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