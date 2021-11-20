Лос-Анджелес, США, 20 ноября, 2021, 19:39 — ИА Регнум. В кинокомиксе, который перезагрузит франшизу Marvel «Блэйд», может сняться актёр Делрой Линдо. Об этом 20 ноября сообщает портал Screen Rant.

Marvel Studios Marvel

Издание отмечает, что если переговоры пройдут успешно, он станет первым актёром, который составит Махершале Али компанию на съёмочной площадке нового «Блэйда». Зрители могли видеть Линдо в таких картинах, как «Пятеро одной крови», «Тем сильнее они падут», «Ромео должен умереть», «Хорошая борьба» и других.

В октябре 2021 года ИА REGNUM сообщило, что Marvel, возможно, допустила «утечку» о дате премьеры перезагрузки «Блэйда». Если информация соответствует действительности, то фильм выйдет на экраны 7 октября 2022 года. Отметим, что многие эксперты с сомнением отнеслись к этой «утечке», пояснив, что студия, ещё даже не начавшая съёмочный процесс, вряд ли успеет завершить производство картины до этой даты.