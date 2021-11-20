Салехард, , 19:31 — REGNUM На Ямале в 2021 году ситуация на рынке труда стабилизировалась. С января численность безработных и уровень регистрируемой безработицы снизились в четыре раза, сообщает пресс-служба главы региона.

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Численность безработных в ЯНАО составляет 1,5 тысяч человек и 0,5% соответственно. А в банке вакансий в регионе на сегодня 16 тысяч заявок от работодателей. С января 2021 года трудоустроены 13 тысяч человек. Эти показатели ниже показателей аналогичного периода 2019 года.

С начала года на Ямале потребность в работниках выросла на 34%. Большинство вакансий в сфере строительства — 33%, транспортировки и хранении — 12%. По сравнению с прошлым годом спрос в рабочей силе в два раза увеличился в сферах добычи полезных ископаемых, в торговле и оказании услуг, гостиничном бизнесе и общепите.

Напомним, ещё в апреле 2021 года на Ямале было зарегистрировано 4 619 безработных, а в банке вакансий было свыше 14 тысяч рабочих мест. Уровень регистрируемой безработицы составлял 1,5%.

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