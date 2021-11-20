Москва, , 19:30 — REGNUM Бывший помощник президента России Владислав Сурков предупредил, что в стране может быть неизбежен рост хаоса в любой социальной системе.

Владислав Сурков Kremlin.ru

«То, что в теории энтропия имеет свойство нарастать именно в замкнутых, закрытых системах, вроде бы подсказывает простое решение проблемы — открыть систему, «выпустить пар», и хаос отступит. Но эта простота обманчива. Либеральные эксперименты на внутриполитическом блоке ставить крайне рискованно», — написал он в колонке для «Актуальных комментариев».

Сурков обратил внимание, что в случае «разгерметизации системы» могут быть неконтролируемые «выбросы гражданского раздражения», в связи с чем может быть «необратимая дестабилизация».

В качестве примеров подобного развития и сценария помощник российского лидера упомянул 80-е и 90-е годы.

«В следующем историческом цикле забытые сегодня глобализация и интернационализация вернутся и накроют это сумеречное Многополярье», — заключил Сурков.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности своего помощника в феврале 2020 года.

Ранее Сурков рассказал, рассказал, что в 2013 году, самостоятельно выбирая направление работы, занялся Украиной, предчувствуя там серьёзные события. Через пять лет, по его словам, началось естественное торможение этого проекта, изменился контекст, при этом резкий разворот был невозможен.

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