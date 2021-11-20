Москва, , 19:23 — REGNUM После крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве, в результате которой скончались два человека, проводится проверка. Об этом 20 ноября говорится в сообщении столичной прокуратуры в Telegram.

Прокуратура Ysia.ru

«Прокуратура Москвы организовала проверку профилактики правонарушений и преступлений в сфере безопасности дорожного движения в связи со смертельным ДТП», — говорится в сообщении.

Отмечается, что управлявший «БМВ» 28-летний мужчина ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Как передавало ИА REGNUM, 20 ноября на Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

Читайте также: В Москве после ДТП скончался глава Федерации автомотоспорта Дагестана