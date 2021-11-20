Москва, , 19:08 — REGNUM После дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Москве скончался глава Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. Об этом 20 ноября сообщили РИА Новости в федерации.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Москве в ДТП погиб президент нашей федерации Заур Ибрагимов, — сказал источник. — Вместе с ним погиб и наш друг, автоблогер Саид Губденский».

Собеседник агентства также выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

Как передавало ИА REGNUM, крупное ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве 20 ноября. По последним данным, в результате инцидента погибли два человека.